ProSieben MAXXFolge vom 01.12.2025
Während Ruffy mithilfe der Schlangenprinzessin das Leben seines Bruders Ace zu retten versucht, erleben auch seine Freunde Abenteuer. Nami ist auf der geheimnisvollen Insel Weatheria gelandet, wo sie dem schreckhaften Wissenschaftler Haredasu begegnet. Franky dagegen ist auf der Winterinsel Karakuri. Der Cyborg merkt schnell, dass Schwarztee bei ihm nicht dieselbe Wirkung hat wie Cola.

