Die Liebe ist ein Wirbelsturm! Hancock ist liebeskrank!
One Piece
Folge vom 28.11.2025: Die Liebe ist ein Wirbelsturm! Hancock ist liebeskrank!
24 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Ruffy muss unbedingt verhindern, dass sein Bruder Ace durch die Marine hingerichtet wird. Er hat nur wenige Tage Zeit, um dieses Schicksal zu verhindern. Zumindest auf die Hilfe der Schlangenprinzessin Boa Hancock kann er sich verlassen, die mittlerweile vollkommen liebestrunken ist. Ihr gelingt es, den Strohhutpiraten auf ein Marineschiff zu schmuggeln.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS