Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Der große Kampf. Ruffy und das Haki!

ProSieben MAXXFolge vom 24.11.2025
Der große Kampf. Ruffy und das Haki!

Der große Kampf. Ruffy und das Haki!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 24.11.2025: Der große Kampf. Ruffy und das Haki!

24 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Als Ruffy während des Kampfes gegen die beiden jüngeren Schwestern der Schlangenprinzessin das Haoushoku anwendet - eine besondere Form des Haki -, ist die Schlangenprinzessin darüber extrem überrascht, da sie es zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht komplett beherrscht. Ruffy ist bereit, alles zu tun, um Marguerite und ihre Freundinnen zu retten.

Alle verfügbaren Folgen