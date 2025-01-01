One Tree Hill
Folge 11: Casablanca in Tree Hill
41 Min.Ab 12
Lucas, der zu Hause auf Peyton wartet, schläft ein und hat einen verrückten Traum: Er ist ein Barbesitzer in Amerika kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Haley ist seine erfolgreiche Sängerin, Skills ist der Pianist und Nathan arbeitet am Tresen. Sein schlimmster Konkurrent ist Dan, der Besitzer des Clubs Comet, der versucht, mit üblen Machenschaften Lucas' Pub zu sabotieren. Der hat auch die Obhut über das schöne Mädchen Peyton ... Der Traum bringt Ungeahntes ans Licht ...
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen