Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Das Filmangebot

WarnerStaffel 6Folge 8
Das Filmangebot

Das FilmangebotJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 8: Das Filmangebot

41 Min.

Lucas erstes Buch "Ravens" soll verfilmt werden, doch er ist sich nicht ganz sicher, ob er das möchte. Peyton hat ihr Brautkleid von Brooke entwerfen lassen, doch bei einer Party in Brookes Laden ruiniert Sam das Kleid ... Nathan ist in die Liga beim Slamball eingestiegen und ist erstaunt, wie hart es dort zugeht. Auch Haley hat Angst um ihn, da jede weitere Verletzung des Rückens ihren Mann an den Rollstuhl fesseln könnte. Nathan verspricht ihr jedoch, vorsichtig zu sein ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen