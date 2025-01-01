One Tree Hill
Folge 8: Das Filmangebot
41 Min.
Lucas erstes Buch "Ravens" soll verfilmt werden, doch er ist sich nicht ganz sicher, ob er das möchte. Peyton hat ihr Brautkleid von Brooke entwerfen lassen, doch bei einer Party in Brookes Laden ruiniert Sam das Kleid ... Nathan ist in die Liga beim Slamball eingestiegen und ist erstaunt, wie hart es dort zugeht. Auch Haley hat Angst um ihn, da jede weitere Verletzung des Rückens ihren Mann an den Rollstuhl fesseln könnte. Nathan verspricht ihr jedoch, vorsichtig zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 6
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
