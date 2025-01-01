One Tree Hill
Folge 20: Das kleine Supergenie
41 Min.
Mouth scheint die Trennung von Milli einfach nicht zu verkraften. Auch Skills Idee, ihn mit einer wilden Collegeparty abzulenken, funktioniert nicht. Skills versucht, über die Trennung von Deb hinwegzukommen und flirtet mit Jamies neuer Lehrerin ... Jamie stellt sich in der Schule als kleines Genie heraus, und seine Eltern überlegen, ihn auf die Begabtenschule zu geben ... Brookes Mutter Victoria bittet sie, zu "Clothes over Bro's" zurückzukommen - aus gutem Grund ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen