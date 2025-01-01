Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 20
Folge 20: Das kleine Supergenie

41 Min.

Mouth scheint die Trennung von Milli einfach nicht zu verkraften. Auch Skills Idee, ihn mit einer wilden Collegeparty abzulenken, funktioniert nicht. Skills versucht, über die Trennung von Deb hinwegzukommen und flirtet mit Jamies neuer Lehrerin ... Jamie stellt sich in der Schule als kleines Genie heraus, und seine Eltern überlegen, ihn auf die Begabtenschule zu geben ... Brookes Mutter Victoria bittet sie, zu "Clothes over Bro's" zurückzukommen - aus gutem Grund ...

