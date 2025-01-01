Das Cape, mit dem du Fliegen lernstJetzt kostenlos streamen
One Tree Hill
Folge 3: Das Cape, mit dem du Fliegen lernst
41 Min.Ab 12
Die Clique von Tree Hill ist geschockt: Quentin Fields wurde nachts vor einer Tankstelle erschossen. Vor allem der kleine Jamie leidet darunter und will Quentins Tod nicht wahrhaben ... Carrie bedrängt Dan nach wie vor und Dan befürchtet, dass sie auch ihn bald umbringen wird. Er deckt ihr schreckliches Geheimnis auf ... Brooke vertraut sich nach dem Überfall nur Deb an. Nathan bittet sie um ein Gespräch, doch Brooke schweigt weiterhin ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen