One Tree Hill
Folge 12: Wie der Vater so der Sohn
41 Min.Ab 12
Jamie wurde von seiner Mutter zu einer Talentshow in seiner Schule angemeldet. Er ist furchtbar aufgeregt, denn Klavier spielen ist nicht eine seiner Stärken. Auf der Bühne macht er dann trotzdem das Beste daraus ... Nathan hält immer noch an seinem Traum fest und schummelt sich in ein entscheidendes Basketball-Vorspielen ... Zwischen Brooke und Sam wird es immer vertrauter, aber dann schockiert Sam sie mit einer Beichte ... Peyton geht wegen ihrer Schmerzen endlich zum Arzt ...
