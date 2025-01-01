One Tree Hill
Folge 15: Die kleinen Dinge des Lebens
40 Min.
Lucas und Julian verzweifeln an der immer noch erfolglosen Suche nach einem Regisseur. Dazu kommt, dass Julians Vater Paul die beiden mächtig unter Druck setzt ... Nathan ist derweil bei der Mannschaft der Charleston Chiefs untergekommen, wurde aber bisher in keinem Spiel eingesetzt. Er und auch sein Sohn Jamie finden das ungerecht und sind enttäuscht ... Brooke und Julian kommen sich näher, und auch Mia und Chase sind eindeutig ineinander verknallt ... Peyton bekommt einen Ring.
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen