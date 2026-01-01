One Tree Hill
Folge 17: Moment der Wahrheit
40 Min.Ab 12
Peyton und Lucas bekommen eine schreckliche Diagnose vom Arzt: Wenn Peyton das Baby austragen will, besteht die Gefahr, dass sie selbst das nicht überlebt ... Haley und Nathan feiern ihren Hochzeitstag auf ganz besondere Weise, denn Haley hat eine Überraschung geplant ... Deb und Dan kommen sich beim Babysitten ihres Enkelkinds näher - jedoch nicht auf positive Weise ... Julian und Brooke sprechen sich aus, und Julian macht ihr ein Geständnis, das Brooke auf die Palme bringt ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen