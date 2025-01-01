Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Wenn Träume wahr werden

Staffel 6Folge 21
Wenn Träume wahr werden

One Tree Hill

Folge 21: Wenn Träume wahr werden

41 Min.

Brookes Mutter Victoria sorgt immer mehr für Unruhe. Brooke hat Angst, dass ihre Mutter auch Sam enttäuscht. Sam bekommt indes einen Brief von ihrer leiblichen Mutter, die sie gern kennenlernen möchte. Sie weiß nicht wie sie darauf reagieren soll, aber Brooke steht ihr bei. Nathan bekommt ein Angebot von einem europäischen Basketballteam - er ist hin- und hergerissen. Peyton, die strenge Bettruhe verschrieben bekommen hat, leidet inzwischen unter einem Lagerkoller ...

