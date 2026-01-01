One Tree Hill
Folge 22: Zeig mir das Leben
41 Min.Ab 6
Sam hat ihre leibliche Mutter kennengelernt und fühlt sich immer mehr zu ihr hingezogen. Brooke hat wahnsinnige Angst, ihre Pflegetochter zu verlieren, überlässt aber Sam die Entscheidung. Auch Victoria scheint Sam ins Herz geschlossen zu haben und will Brooke helfen ... Nathan steht vor einem wichtigen Spiel: Talentscouts der NBA werden anwesend sein und er hofft, entdeckt zu werden ... Peyton will Lucas unbedingt heiraten - und zwar so schnell wie möglich ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen