One Tree Hill
Folge 24: Fast alle Träume werden wahr
41 Min.Ab 6
Peyton ist nach der Hochzeit mit Lucas zusammengebrochen und liegt im Krankenhaus - sie ist nicht ansprechbar. Lucas ist verzweifelt und hat große Angst um seine Frau ... Das Wiedersehen mit Julian hat Brooke sehr berührt. Ihre Mutter rät ihr, auf ihr Herz zu hören. Nachdem er nicht für die NBA nominiert wurde, überlegt Nathan seine Basketballkarriere endgültig an den Nagel zu hängen ...
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
