Operation Undercover
Folge vom 16.12.2025: Colorado Springs, Colorado
44 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Ein 18-Jähriger ist in Colorado Springs an einer Überdosis Fentanyl gestorben. Die Polizei nutzt das Smartphone des jungen Mannes, um den mutmaßlichen Dealer hinter Schloss und Riegel zu bringen. Verdeckte Ermittler geben sich am Telefon als das Opfer aus und vereinbaren einen Scheinkauf. Der Verdächtige weiß noch nicht, dass sein Kunde bereits verstorben ist. Denn dessen Eltern haben eingewilligt, den Tod ihres Sohnes bis zur Festnahme des Mannes geheim zu halten. Die Gesetzeshüter haben zudem ein Spirituosengeschäft im Fokus, in dem mit harten Drogen gehandelt wird.
