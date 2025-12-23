Operation Undercover
Folge vom 23.12.2025: Winchester, Kentucky
45 Min.
Matt Reed gehört einer überregionalen Sondereinheit an, die Polizeibehörden im Kampf gegen den organisierten Drogenhandel unterstützt. In der Kleinstadt Winchester im US-Bundesstaat Kentucky stehen mehrere Verdächtige unter Beobachtung, die dort mutmaßlich Fentanyl, Methamphetamin und Kokain verkaufen. Die Ermittler führen mithilfe von Informanten Scheinkäufe durch, um Beweismaterial zu sammeln. Dabei haben sie nicht nur die Dealer, sondern auch deren Hintermänner im Visier. Die Zielpersonen haben zum Teil lange Vorstrafenregister und gelten als gewalttätig.
Genre:Krimi
