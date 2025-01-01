Büro-Makeover bei Influencerin Anika TellerJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 11: Büro-Makeover bei Influencerin Anika Teller
23 Min.Ab 6
Isabella Franke ist zu Gast bei Influencerin Anika Teller in Köln. Gemeinsam wollen sie deren Problemzone, das Arbeitszimmer, auf Vordermann bringen. Bereits beim ersten Anblick wird klar, dass hier das reinste Chaos herrscht. Kann Ordnungsexpertin Isabella systematisch aufräumen und Anikas täglicher Arbeit neue Struktur verleihen?
