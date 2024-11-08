Gästezimmer mit SchandfleckJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 16: Gästezimmer mit Schandfleck
23 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 6
Isabella eilt zu einem Einsatz in einem Mehrgenerationenhaus in Wuppertal. Hier soll sie ein Gäste- und Arbeitszimmer auf Vordermann bringen. Die beiden Fotografen wünschen sich ein Ordnungssystem, in dem sie sowohl ihr Equipment als auch ihre Unterlagen verstauen können. Wird Isabella den beiden ein passendes Konzept liefern?
