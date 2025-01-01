Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 8
26 Min.Ab 6

Isabella ist zu Gast bei Model Simone Voss und ihrem Freund Marvin in Düsseldorf. Das Paar benötigt dringend Hilfe, um seine Schränke auf Vordermann zu bringen. Denn hier herrscht zum Teil das pure Chaos. Nicht nur der Kabelsalat hinter dem Fernseher soll verschwinden, auch die Unordnung in der Büroecke muss weichen. Mit jeder Menge Tatendrang und Frauenpower sagen Isabella und Simone den Problemzonen den Kampf an.

