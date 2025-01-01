Zum Inhalt springenBarrierefrei
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Klamottenchaos im Kinderzimmer

sixxStaffel 1Folge 15
Klamottenchaos im Kinderzimmer

Folge 15: Klamottenchaos im Kinderzimmer

23 Min.Ab 6

Die Kleiderschränke einer jungen Familie platzen aus allen Nähten und strotzen vor Unordnung. Isabella hat einige Tipps und Tricks parat, die Steffi und Patrick helfen sollen, ihren Platz effizient zu nutzen. Farbige Kleiderbügel und Ordnungsboxen bringen außerdem den Schrank ihrer kleinen Tochter auf Vordermann.

