Folge 3: Dachboden: Clevere Ideen für Stauraum und Dachschrägen
23 Min.Ab 6
Isabella ist in Herne bei Janine und Guido zu Gast, um auf deren Dachboden für Ordnung zu sorgen. Die Familie benötigt dringend Hilfe, denn der Raum gleicht einem einzigen Chaos. Damit die vorhandene Fläche restlos ausgenutzt werden kann, besorgt Isabelle raffinierte Schrankeinheiten und schafft so den nötigen Stauraum. Außerdem sollen eine Sportecke und ein Schreibtisch ihren Platz unter dem Dach finden.
