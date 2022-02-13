Küchenschubladen: Sammelsurium ohne SystemJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 6: Küchenschubladen: Sammelsurium ohne System
24 Min.Folge vom 13.02.2022Ab 6
Isabella Franke schafft Ordnung in Julias Küche, indem sie zunächst den Inhalt aller Schubladen neu sortiert. Denn obwohl auf den ersten Blick alles aufgeräumt scheint, regiert in den Schränken das blanke Chaos. Ein platzsparendes System für Julias Tees und Gewürze und neue Behältnisse für Mehl, Zucker und Co. sorgen außerdem für einen einheitlichen Look.
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH