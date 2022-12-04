Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 04.12.2022: Am Abgrund
44 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 12
Greg Scully und sein Partner Scott Stevens graben in Coober Pedy Kristallopale aus. Die Edelsteine bringen den Männern rund 4000 Dollar ein. Der Erlös wird dem „Bischof“ dabei helfen, seinen großen Traum wahr zu machen. Greg Scully will in Down Under ein Hilfszentrum für Suchtkranke eröffnen. Die Cheals werden auf dem Lemonade Claim ebenfalls fündig. Und wie schlagen sich die „Außenseiter“? Angel Dempsey, Juan Vasco und Joe Kalmar müssen bei der Arbeit im Steinbruch vorsichtig zu Werke gehen, denn das nächste Krankenhaus ist 400 Kilometer entfernt.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.