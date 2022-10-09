Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 09.10.2022: Der Traum vom eigenen Claim
44 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 12
Auf Mark I’Anson, Paul Coon, John Nassar und Marks Stiefsohn Xavier wartet im Bundesstaat South Australia harte Knochenarbeit. Die Edelstein-Jäger starten mit großen Hoffnungen in die neue Saison, denn der Grund und Boden, auf dem die „Schwarzlicht-Crew“ nach kostbaren Opalen sucht, ist noch unberührt. Die Männer heben mit ihrem Bagger in Coober Pedy eine tiefe Grube aus. Das Geschwister-Duo Isaac und Sofia Andreou nimmt unterdessen in Down Under einen verlassenen Claim unter die Lupe. Das Areal steht zum Verkauf und soll 90 000 Dollar kosten.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.