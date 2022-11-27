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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Der letzte Versuch

DMAXFolge vom 27.11.2022
Der letzte Versuch

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 27.11.2022: Der letzte Versuch

44 Min.Folge vom 27.11.2022Ab 12

Die „Mooka Boys“ hoffen auf einem entlegenen Opalfeld in Australien auf reiche Beute. Die Brüder Matthew und Colin Kathagan und ihr Teamleiter Leif Zanzer peilen dort eine Ausbeute von 60 000 Dollar an. Die Cheals stehen unterdessen in der Nähe von Lightning Ridge mit dem Rücken zur Wand. Die Männer mobilisieren bei der Jagd nach kostbaren Edelsteinen ihre letzten Geldreserven. Und Rod Manning sucht in Down Under einen neuen Schürfpartner, der sich nicht vor harter Arbeit scheut. Ist der 16-jährige Damien McBride den Strapazen im Outback gewachsen?

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