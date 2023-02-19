Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 19.02.2023: Der deutsche Nachbar
44 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 12
Die „Außenseiter“ stürzen sich in Unkosten. Joe Kalmar, Juan Vasco und Angel Dempsey investieren 10 000 Dollar in einen 50 Jahre alten Bagger. Das Trio will mit der Maschine in acht Metern Tiefe ein Edelsteinvorkommen erschließen. Die Cheals kämpfen unterdessen in Lightning Ridge mit den extremen Wetterbedingungen. Am Himmel ziehen dunkle Wolken auf. Starke Regenfälle mit bis zu 50 Millimeter Niederschlag läuten auf dem Lemonade Field das Ende der Schürfsaison ein. Und den „Opalflüsterern“ gehen auf dem Old Yowah House Claim die Treibstoffvorräte aus.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.