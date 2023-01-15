Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 15.01.2023: Das Museumsstück
44 Min.Folge vom 15.01.2023Ab 12
Eine defekte Zylinderdichtung treibt der „Schwarzlicht-Crew“ in Australien Sorgenfalten auf die Stirn. Denn ohne einen funktionierenden Generator kann die Truppe ihre Anlage nicht betreiben. Die „Durchstarter“ ziehen unterdessen von White Cliffs nach Lightning Ridge um. Die Männer wollen auf dem Great Northern Claim von Hannah McMillan wertvolle Edelsteine ans Tageslicht befördern. Dafür brauchen sie einen geeigneten Bohrer. Und die „Opalflüsterer“ mieten mit ihrem letzten Geld einen Bagger an. Aber die ersten Testgrabungen verlaufen wenig verheißungsvoll.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.