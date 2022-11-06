Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 06.11.2022: Die Neulinge
44 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 12
Greg Scully kehrt auf die Opalfelder zurück. Der „Bischof“ musste wegen einer schweren Diabetes-Erkrankung in Coober Pedy eine elf Monate lange Zwangspause einlegen. Sein Anspruch auf den 6-Mile-Claim ist währenddessen erloschen. Der Edelstein-Jäger fängt mit seinem Partner Scott Stevens in Down Under ganz von vorne an. Die „Tunnelratten“ setzen unterdessen in Australien zum ersten Mal ihren neuen Bagger ein. Den Umgang mit der schweren Maschine müssen Bayden Pearse und Leese Grobe erst lernen. Und in Andamooka nehmen zwei Neulinge die Arbeit auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.