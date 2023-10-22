Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 22.10.2023: Die Solaranlage
44 Min.Folge vom 22.10.2023Ab 12
Treibstoff ist bei der Jagd nach kostbaren Edelsteinen ein großer Kostenfaktor. Deshalb gehen Lisa van Heijningen und Josiah Kotzur die Sache im Bundesstaat Queensland anders an. Und das Duo wird mithilfe von Solarenergie fündig. Aber der Traum von Nachhaltigkeit entwickelt sich für die „Digi Diggers“ zum Albtraum. Die „Mooka Boys“ sind in South Australia gezwungen, mit Handwerkzeugen zu arbeiten. Denn der Generator ist überhitzt. Und die „Buschmänner“ geraten in Down Under ins Visier von Dieben. Unbekannte haben ihren Drucklufthammer gestohlen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.