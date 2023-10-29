Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 29.10.2023: Licht und Schatten
45 Min.Folge vom 29.10.2023Ab 6
Die „Schwarzlicht-Crew“ hat vor den Toren von Coober Pedy eine 15 Meter tiefe Grube ausgehoben. Mit dem Geröll füttern Mark I’Anson, sein 16 Jahre alter Stiefsohn Xavier, Paul Coon und John Nassar ihre Sortieranlage. Die Männer wirbeln bei Windstärke sechs jede Menge Staub auf. Den „Außenseitern“ machen unterdessen ihre maroden Stollen zu schaffen. In Andamooka nähert sich zudem eine Unwetterfront. Und die „Digi Diggers“ müssen notgedrungen ihre Mine aufgeben, denn der Grundwasserspiegel ist nach Rekordniederschlägen bis in die Opalschichten angestiegen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.