Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 05.11.2023: Ehrlich geteilt
44 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 6
Der Boden an der „Ding Dong“-Mine ist nach starken Regenfällen vollkommen aufgeweicht. Rod Manning und Les Walsh versinken bei der Arbeit im Morast. Und der Erdsauger, mit dem die Männer Schutt und Geröll auf einen Lkw befördern, scheint verstopft zu sein. Das Duo blickt einer ungewissen Zukunft entgegen. Die „Schwarzlicht-Crew“ geht unterdessen bei der Schatzsuche eine neue Partnerschaft ein. Pete Geiszlers Claim befindet sich auf dem ertragreichen „12 Mile“-Opalfeld. Können sich beide Parteien auf eine gerechte Verteilung der Ausbeute einigen?
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.