Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 19.11.2023: Der fremde Claim
45 Min.Folge vom 19.11.2023
Die „Außenseiter“ haben 20 000 Dollar in eine Sortieranlage investiert. Angel Dempsey und Issy Glen transportieren den „Noodler“ in Australien durch das unwegsame Outback. Dabei müssen die Schatzsucherinnen sicherstellen, dass sie im weichen Sand mit der Maschine nicht stecken bleiben. Isaac Andreou holt sich unterdessen Rat bei einem „alten Hasen“. Und die „Mooka Boys“ stecken in Down Under einen neuen Claim ab. Dabei dürfen Mathew Kathagan und sein Bruder Colin keine Grenzen übertreten. Denn sonst droht ihnen Ärger mit benachbarten Edelstein-Jägern.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.