Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 17.12.2023: Der Glückstag
45 Min.Folge vom 17.12.2023Ab 6
Josiah Kotzur und Lisa van Heijningen macht in Yowah die extreme Hitze zu schaffen. Den „Digi Diggers“ geht zudem das Geld aus, denn sie haben all ihre Einkünfte in den Ausbau des Online-Geschäfts gesteckt. Chris Cheal und sein Sohn Oscar versuchen unterdessen verzweifelt, den Dieselmotor ihres Erdsaugers in Gang zu bekommen. Ohne die Maschine sind die Männer bei der Schatzsuche auf dem Blower-Claim aufgeschmissen. Und in Coober Pedy ziehen gewaltige Sturmwolken auf. Die „Schwarzlicht-Crew“ wird im Bundesstaat South Australia von Unwettern heimgesucht.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.