Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 10.12.2023: Aus dem letzten Loch
44 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 6
Es ist wie verhext. Die „Buschmänner“ hatten in den letzten Wochen mit vielen Problemen zu kämpfen. Und die Pechsträhne reißt nicht ab. Als auf dem Dead-Dog-Claim der Generator streikt, wird es unter Tage plötzlich stockdunkel. Die „Opalflüsterer“ riskieren unterdessen in einer 30 Jahre alten Mine Kopf und Kragen. Das Draufgängertum wird in Yowah belohnt. Isaac Andreou und seine Schwester Sofia stoßen auf eine vielversprechende Opalschicht. Und die „Außenseiter“ landen beim Saisonfinale einen Volltreffer, der ihnen mindestens 60 000 Dollar einbringt.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.