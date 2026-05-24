Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 24.05.2026: Festgefahren
44 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 6
Les Walsh hat sich mit seinem Kranwagen auf dem Weg zu einer stillgelegten Mine festgefahren. Der aufgeweichte Boden lässt das Fahrzeug immer weiter einsinken. Rod Manning eilt seinem Kumpel in New South Wales zu Hilfe. Doch beim Versuch, den Kranwagen aus dem Morast zu ziehen, besteht die Gefahr, dass Rods Lkw in eine ähnliche Lage gerät. Und in Lightning Ridge stößt ein 60 Jahre alter Traktormotor, der ein Förderband und eine Trommel antreibt, an seine Grenzen. Die „Spürnasen“ brauchen Ersatz. Doch wie werden die Männer diese Anschaffung finanzieren?
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.