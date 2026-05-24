Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 24.05.2026: Ein Roboter in der Mine
44 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 6
Yowah-Nüsse sind Kugeln aus Eisenstein mit einem Opalkern. Besonders kostbare Exemplare erzielten schon Preise von über 100 000 Dollar. Isaac Andreou und Kelly Taylor müssen sich jedoch im Südwesten von Queensland durch eine sehr harte Gesteinsschicht kämpfen, um die Edelsteine freizulegen. Und die „Buschmänner“ experimentieren am Dead Dog Claim mit Hightech-Geräten. Ein autonomer Roboter soll Rod Manning, Les Walsh, Sam Mehan und Jake „Bogger“ Wallace in New South Wales dabei helfen, das gefährliche Labyrinth einer stillgelegten Mine zu erkunden.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.