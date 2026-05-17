Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 17.05.2026: Anfängerglück
44 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6
Auch das noch! Nach einem katastrophalen Saisonverlauf im australischen Bundesstaat New South Wales verirrt sich in dieser Folge eine wilde Ziege in die Mine der „Buschmänner“. Es wird Zeit kosten, den wütenden Bock einzufangen, denn das Tier hat spitze Hörner. Les Walsh, Sam Mehan und Jake „Bogger“ Wallace haben in Grawin keinen leichten Stand. Und in Coober Pedy lernen zwei Anfänger, wie man schürft. Jasper kommt aus den Niederlanden, Lara aus Deutschland. Das abenteuerlustige Duo möchte in Down Under fremde Orte entdecken und neue Erfahrungen sammeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.