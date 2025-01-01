Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 11

Folge 11: Folge 11

32 Min.Ab 16

Der neue Tag in der Party Workers-Finca in drei Worten: Spiele, Streit und naja, nochmal Streit. Ein runder Tag endet eben genauso, wie er angefangen hat. Zwischen den Streitigkeiten werden Zärtlichkeiten ausgetauscht und ein Intelligenztest absolviert. Für Rose, Marco und Angelica geht es auf den nächsten Party Job in die Latino Bar.

