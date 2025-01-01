Party Workers
Folge 2: Folge 2
29 Min.Ab 16
Die Welcome-Party für die zehn Party Workers in der Finca ist wild. Am Ende sind sich einige bereits sehr nah, inklusive heißen Plänen für die Nacht. Die verläuft jedoch ganz anders als geplant, denn einer der Party-WG hat eine andere Vorstellung von Nachtruhe als der Rest. Beim Aufräumen am Morgen entladen sich direkt alle Konflikte aus den letzten 24 Stunden.
Genre:Spielshow, Reality
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn. Produziert im Auftrag der Seven.One Entertainment Group