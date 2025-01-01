Party Workers
Folge 4: Folge 4
29 Min.Ab 16
Nachdem die Bande der Freundschaft gestärkt wurden, geht es für Mel, Chris und Rose zum nächsten Partyjob. In der Münchner Kindl Arena versuchen die drei, grüne Karten und damit eine Belohnung für die ganze WG nach Hause zu bringen. In der Finca wird wild gefeiert und Sprühsahne zur Freude aller zweckentfremdet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Party Workers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Reality
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn. Produziert im Auftrag der Seven.One Entertainment Group