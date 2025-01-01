Party Workers
Folge 15: Folge 15
34 Min.Ab 16
Für sechs Partyworkers wird es tierisch wild – es gilt, zwei außergewöhnliche Herausforderungen zu meistern. Angelica ergattert dabei einen Pokal der ganz besonderen Art. Abends zeigen die Finca-Bewohner, was sie in der Zeit über sich gelernt haben, nur um es am nächsten Morgen gegeneinander verwenden zu können. Eine Handynachricht schickt Mel, Ben und Angelica auf den nächsten Job.
