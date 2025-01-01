Party Workers
Folge 9: Folge 9
30 Min.Ab 16
Vier Party Workers geben in Krümels Stadl ihr Bestes, während Tom und Angelica in der Finca ihr Verwöhnprogramm genießen. Die Job-Crew findet bei ihrer Heimkehr ein leeres Haus und unerlaubte Besucher im Poolhaus vor. Am nächsten Morgen geht das Wellnessprogramm mit Vollgas in die nächste Runde, während ein Teammitglied eine Einzelstrafe antreten muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Party Workers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Reality
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn. Produziert im Auftrag der Seven.One Entertainment Group