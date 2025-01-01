Party Workers
Folge 7: Folge 7
34 Min.Ab 16
Die Partyboot-Crew trifft bei ihrer Rückkehr auf eine neue Mitbewohnerin und eine trockene Überraschung an der Minibar. In einem Spiel müssen die Party Workers echten Teamgeist beweisen. In Katerstimmung wird beschlossen, dass Ordnung hoch- und Alkoholkonsum runtergefahren werden muss. Marco, Ben und Tom erfahren, wie sie ihre Jobs gemeistert haben.
