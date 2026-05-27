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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Sprühender Charme

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 27vom 27.05.2026
Sprühender Charme

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 27: Sprühender Charme

21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Gibson-Super-Jumbo-Gitarre, einst bespielt von Peggy Eames, findet ihren Weg in den Laden.

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