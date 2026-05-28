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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der Streuner

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 33vom 28.05.2026
Der Streuner

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 33: Der Streuner

21 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Händler prüfen eine Waffe der Marke Winchester, die im Massaker von Wounded Knee zum Einsatz kam.

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