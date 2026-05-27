Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 29: Designed by Chumlee
21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars begutachten einen Stratocaster von Fender aus dem Jahr 1961.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC