Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 24: Aus der Goldenen Ära
19 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Es wird schauerlich, als ein alter Hut und eine Pistole in den Laden gebracht werden. Die Stücke sollen von einem Mann stammen, der als Jack the Ripper verdächtigt wurde.
Weitere Folgen in Staffel 19
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC