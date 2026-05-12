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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Begehrtes Objekt

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 32vom 12.05.2026
Begehrtes Objekt

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 32: Begehrtes Objekt

19 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Chum begutachten einen Batman-Gürtel aus den 1960er Jahren. Später erregt eine Autobiografie Coreys Aufmerksamkeit - in ihr befinden sich Signaturen von über 40 Comic-Zeichnern.

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