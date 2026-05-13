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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Präsidaler Ausverkauf

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 35vom 13.05.2026
Präsidaler Ausverkauf

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 35: Präsidaler Ausverkauf

20 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick ist hinter einer von Abraham Lincoln unterschriebenen Karte her, während Corey und Chum an einem Golfschläger interessiert sind, der für Bill Clinton maßgefertigt wurde.

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