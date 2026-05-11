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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Wo die wilden Bilder hängen

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 28vom 11.05.2026
Wo die wilden Bilder hängen

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 28: Wo die wilden Bilder hängen

20 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick macht einen Ausflug zum Venetian Hotel. Dort findet eine Ausstellung mit sündhaft teuren Illustrationen aus dem Kinderbuch-Klassiker "Wo die wilden Kerle wohnen" statt.

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