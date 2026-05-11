Wo die wilden Bilder hängenJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 28: Wo die wilden Bilder hängen
20 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick macht einen Ausflug zum Venetian Hotel. Dort findet eine Ausstellung mit sündhaft teuren Illustrationen aus dem Kinderbuch-Klassiker "Wo die wilden Kerle wohnen" statt.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC