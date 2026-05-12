Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 33: Blitzlichtgewitter
20 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine signierte Rede von Dr. Martin Luther King erregt die Aufmerksamkeit der Pawn Stars. Rick begutachtet außerdem eine deutsche Medaille aus dem Ersten Weltkrieg.
Weitere Folgen in Staffel 19
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC